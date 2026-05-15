Dopo quattro mesi di inattività a causa di un infortunio alla caviglia, il giocatore olandese è tornato in campo in una fase chiave della stagione. La situazione contrattuale tra il club e il calciatore rimane in sospeso, mentre si intensificano le voci su un possibile trasferimento. Nel frattempo, l'Inter ha fatto un tentativo di acquisizione di un altro calciatore in un'area del campo diversa, alimentando le discussioni sui futuri sviluppi. Tutti gli attori coinvolti continuano a monitorare attentamente gli sviluppi.

Il ragazzo di Aruba è tornato a spazzar via chiunque si palesi dalle sue parti. Denzel Dumfries è di nuovo “on fire”, decisivo, protagonista, anche perché le punte nerazzurre avevano iniziato a storcere il naso. “Sono felice di aver fatto finalmente un assist a Lautaro - ha detto l’olandese dopo aver vinto la Coppa Italia -, nell’ultimo periodo si è lamentato perché gliene avevo fatti pochi.”. Colpa dell’infortunio alla caviglia sinistra che l’ha costretto ai box per circa quattro mesi. Un calvario durato metà novembre a metà febbraio e iniziato proprio contro la Lazio a San Siro. Eccola qui la rivincita di Dumfries, il ragazzone di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Dumfries, futuro incerto: tra la clausola e l'assalto nerazzurro a Palestra, tutti gli scenari

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