Palestra all’Inter? Spiega Palmeri | Adesso ha un costo elevato e non è detto che l’Atalanta voglia venderlo

Palmeri ha affermato che il costo attuale del giocatore è elevato e che l’Atalanta potrebbe decidere di non venderlo.

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