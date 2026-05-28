Palestra all’Inter? Spiega Palmeri | Adesso ha un costo elevato e non è detto che l’Atalanta voglia venderlo

Da internews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Palmeri ha affermato che il costo attuale del giocatore è elevato e che l’Atalanta potrebbe decidere di non venderlo.

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