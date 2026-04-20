Durante un evento a Coverciano, un calciatore del Cagliari ha parlato del suo futuro, rispondendo a domande sui possibili cambi di squadra. Ha dichiarato di essere concentrato sulla stagione attuale e di non aver ancora preso decisioni definitive riguardo al suo percorso professionale. Le sue parole sono state riprese dai media presenti, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

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© Calcionews24.com - Palestra all’Inter? L’esterno del Cagliari esce allo scoperto, ha parlato così del suo futuro! Ecco cosa ha detto

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