Palestinesi sfollati ovunque | in diaspora a Gaza e in West Bank

I palestinesi sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni in diverse zone, tra Gaza, la Cisgiordania e il Libano. Sono stati emessi ordini di sfollamento e piani di pulizia etnica, con persone che cercano rifugio in vari paesi e territori. Le dichiarazioni ufficiali hanno aumentato le tensioni, causando spostamenti di massa e crisi umanitarie. La situazione riguarda sia le aree sotto controllo israeliano che i territori palestinesi e le comunità di diaspora.

Sotto Tiro I campi in Libano sotto le bombe e gli ordini di evacuazione, mentre nei Territori occupati Tel Aviv crea nuovi ghetti e pianifica l’esodo Sotto Tiro I campi in Libano sotto le bombe e gli ordini di evacuazione, mentre nei Territori occupati Tel Aviv crea nuovi ghetti e pianifica l’esodo In Libano, nel giro di pochi minuti, la notizia è stata diffusa con migliaia di messaggi nei gruppi WhatsApp della diaspora: ieri pomeriggio le minacce israeliane sono state indirizzate anche ai campi profughi palestinesi del sud, quelli riconosciuti e quelli informali. La solita mappa, con i punti rossi dei bombardamenti che stanno per colpire, ha interrotto le celebrazioni dell’Eid al Adha, importante festività islamica. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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