Tempesta di sabbia colpisce Gaza gli edifici e le strade avvolti da una nube arancione Danneggiate le tende dei palestinesi sfollati – I video

Una tempesta di sabbia violenta si è abbattuta sulla Striscia di Gaza, avvolgendo edifici e strade in una nube arancione e riducendo la visibilità. Le tende dei palestinesi sfollati sono state danneggiate, mentre i video mostrano l’intensità dell’evento. La perturbazione ha aggravato le già difficili condizioni di vita nella regione.

Una violenta tempesta di sabbia ha colpito la Striscia di Gaza, riducendo drasticamente la visibilità e aggravando le già difficili condizioni della popolazione. Il ministero dell’Interno gestito da Hamas ha invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, soprattutto le persone affette da problematiche respiratorie. Le immagini che arrivano dalla Striscia mostrano edifici e strade avvolti da una fitta nube color arancione, mentre forti raffiche di vento sollevano grandi quantità di sabbia. In molte aree la visibilità è quasi nulla, situazione che complica ulteriormente la vita degli sfollati che vivono negli accampamenti sparsi nel territorio. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Gaza, una tempesta di sabbia investe gli accampamenti degli sfollati Ramadan a Gaza, gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende e le macerie – VideoA Gaza i palestinesi sfollati dei campi profughi rompono il digiuno del Ramadan tra le tende e le macerie. Approfondimenti e contenuti su Tempesta di sabbia colpisce Gaza gli... Temi più discussi: Il cielo di Gaza si tinge di rosso: la tempesta di sabbia colpisce gli sfollati nella Striscia; Tempesta di sabbia avvolge la Striscia di Gaza, Emergency: Ennesimo colpo a una popolazione già stremata – Video; Tempesta di sabbia devasta la Striscia di Gaza: tende degli sfollati distrutte e aria irrespirabile; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Gaza, anche la tempesta di sabbia sulle tende degli sfollati nel governatorato di Khan YiunisLa testimonianza del coordinatore medico di EMERGENCY dalla Striscia. L’ennesimo colpo su una popolazione stremata che sopravvive con mezzi di fortuna ... repubblica.it Tempesta di sabbia devasta la Striscia di Gaza: tende degli sfollati distrutte e aria irrespirabileMigliaia di famiglie vivono in tende fatiscenti, mentre i valichi restano chiusi e l’emergenza umanitaria peggiora ... tg.la7.it Una tempesta di sabbia ha investito la Striscia di Gaza. I soccorritori, che operano sotto la guida del Ministero dell’Interno gestito da Hamas, hanno invitato i palestinesi a rimanere in casa, in particolare chi soffre di malattie respiratorie, mentre una densa nube facebook Le immagini della tempesta di sabbia che ha investito la Striscia di Gaza x.com