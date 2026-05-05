Router Tenda 4G | internet ovunque con power bank a soli 31,49€

Un nuovo router 4G compatto e portatile è disponibile a circa 31,50 euro, offrendo la possibilità di connettersi a internet ovunque si trovi. Questo dispositivo può essere alimentato tramite un normale power bank, eliminando la necessità di una presa di corrente fissa. La soluzione permette di navigare in aree remote o in movimento, mantenendo la connessione attiva senza dipendere da fonti di energia tradizionali.

? Cosa scoprirai Come si può alimentare un router con un semplice power bank?. Dove puoi usare internet senza una presa di corrente fissa?. Come si migliora la ricezione del segnale nelle zone isolate?. Perché questo dispositivo è ideale per chi lavora in camper?.? In Breve Velocità download 150 Mbps e upload 50 Mbps tramite banda LTE Cat4.. Alimentazione USB 5V2A permette utilizzo con power bank in camper o cantieri.. Due porte Ethernet RJ-45 LANWAN da 100 Mbps per connessione cablata.. Garanzia produttore estesa a 3 anni per uso professionale e outdoor.. Amazon propone oggi, martedì 05 maggio 2026, il router Tenda 4G03 Pro a un prezzo di 31,49 euro per risolvere i problemi di connettività nelle zone isolate o durante gli spostamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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