A Roma, oltre un milione di firme sono state raccolte contro le decisioni dell’UE di sostenere Israele. La petizione chiede di bloccare qualsiasi supporto europeo alle attività israeliane nei territori palestinesi. L’Italia non ha ancora sospeso gli accordi commerciali con Tel Aviv, nonostante le pressioni. Le firme sono state consegnate a rappresentanti europei, ma non ci sono ancora indicazioni sulle ripercussioni ufficiali sulle politiche di Bruxelles.

? Domande chiave Come influenzeranno queste firme le decisioni economiche di Bruxelles?. Perché l'Italia resiste alla sospensione degli accordi commerciali con Israele?. Chi sono i protagonisti che hanno guidato la mobilitazione a Roma?. Quali prove documentano l'uso di beni civili per scopi militari?.? In Breve Partecipazione di Michele Riondino, Kento, Enzo Iacchetti e relatrice Onu Francesca Albanese.. Testimonianza di Aya Ashour sulle morti civili durante la notte dell'Eid al-Adha.. Denuncia di Alessandro Mantovani sul trasporto di materiali dual use verso Israele.. Critica di Fratoianis alla linea di Tajani e alla gestione dei rapporti commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Fratoianni: 1 mln firme per stop accordo Ue-israele, vergogna che Italia freni

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