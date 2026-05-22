La raccolta firme Ue per la Palestina supera il milione | Justice for Palestine festeggia a Roma il 27 maggio
In meno di tre mesi, l'iniziativa dei cittadini europei Justice for Palestine ha raccolto oltre un milione di firme. L'obiettivo è chiedere alla Commissione europea di sospendere gli accordi commerciali con Israele. La campagna ha portato a una grande mobilitazione in tutta Europa, con eventi e manifestazioni. A Roma, il 27 maggio, si è tenuta una cerimonia di festeggiamento per questa cifra record raggiunta, che rappresenta un risultato senza precedenti per una raccolta di firme di questa natura.
Justice for Palestine, l'iniziativa dei cittadini europei per chiedere alla Commissione Ue di bloccare gli accordi con Israele, ha superato il milione di firme in circa tre mesi: una risultato senza precedenti. Per celebrare, la European Left Alliance lancia un evento-maratona mercoledì 27 maggio a Roma, con interventi, performance musicali e teatrali. Ci sarà anche Fanpage.it, con Scanner Live. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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