La raccolta firme Ue per la Palestina supera il milione | Justice for Palestine festeggia a Roma il 27 maggio

In meno di tre mesi, l'iniziativa dei cittadini europei Justice for Palestine ha raccolto oltre un milione di firme. L'obiettivo è chiedere alla Commissione europea di sospendere gli accordi commerciali con Israele. La campagna ha portato a una grande mobilitazione in tutta Europa, con eventi e manifestazioni. A Roma, il 27 maggio, si è tenuta una cerimonia di festeggiamento per questa cifra record raggiunta, che rappresenta un risultato senza precedenti per una raccolta di firme di questa natura.

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