Palermo sonora la musica invade Villa Castelnuovo | la line up

Notizia in breve

La terza tappa di Palermo Sonora si svolgerà sabato 30 maggio a Villa Castelnuovo, invece che alla Palazzina Cinese. L’evento, in programma dalle 13 alle 23, prevede una serie di esibizioni musicali. La manifestazione, dedicata alla musica live, si svolge nel parco e coinvolge diversi artisti. La modifica della location è stata comunicata in via ufficiale e riguarda l’intera giornata di musica.