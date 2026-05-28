Palermo sonora la musica invade Villa Castelnuovo | la line up
La terza tappa di Palermo Sonora si svolgerà sabato 30 maggio a Villa Castelnuovo, invece che alla Palazzina Cinese. L’evento, in programma dalle 13 alle 23, prevede una serie di esibizioni musicali. La manifestazione, dedicata alla musica live, si svolge nel parco e coinvolge diversi artisti. La modifica della location è stata comunicata in via ufficiale e riguarda l’intera giornata di musica.
Si sarebbe dovuta tenere alla Palazzina Cinese ma si svolgerà a Villa Castelnuovo la terza tappa di Palermo sonora in programma sabato 30 maggio, dalle 13 alle 23.L’evento, nato per vivere insieme gli spazi verdi e culturali della città attraverso la musica, mette a disposizione ticket gratuiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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