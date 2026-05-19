la fiera riaccende castelnuovo sapori musica e divertimento

Tra il 18 e il 25 maggio, Castelnuovo Rangone ospita la tradizionale Fiera di maggio, uno degli appuntamenti più attesi nella zona. L’evento coinvolge la comunità locale con una serie di iniziative che comprendono momenti di musica, spettacoli e degustazioni di prodotti tipici. Durante la settimana, le strade del paese si animano con bancarelle, eventi e attività rivolte a tutte le età, attirando visitatori da diverse zone vicine.

Tra il 18 e il 25 maggio si svolge a Castelnuovo Rangone la ’ Fiera di maggio ’, uno tra gli eventi più attesi dell’anno. Unisce tradizione, gastronomia e intrattenimento in un’unica grande festa, che attira visitatori da tutte le zone della provincia. Il simbolo della Fiera è un maialino con di fianco una rosa; il primo è un omaggio all’economia e alla tradizione locale, essendo uno dei centri mondiali della lavorazione delle carni suine; la rosa invece simboleggia la primavera e il paesaggio campestre castelnovese del mese di maggio. Questo fiore che punteggia la natura e la campagna di Castelnuovo, è stato scelto per evocare la rinascita, la festa all’aperto e la stagione dei fiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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