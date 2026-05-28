Palermo ok al bilancio | via libera per nuovi fondi e servizi sociali

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Palermo ha approvato il bilancio, autorizzando l’utilizzo di fondi aggiuntivi per finanziare nuovi servizi sociali e interventi di rigenerazione urbana. Sono stati destinati capitali per migliorare le strutture di assistenza e sviluppare progetti di riqualificazione nei quartieri della città. La delibera prevede anche l’assegnazione di risorse per sostenere iniziative di inclusione sociale e interventi di riqualificazione delle aree degradate.