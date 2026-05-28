Palermo ok al bilancio | via libera per nuovi fondi e servizi sociali
Il consiglio comunale di Palermo ha approvato il bilancio, autorizzando l’utilizzo di fondi aggiuntivi per finanziare nuovi servizi sociali e interventi di rigenerazione urbana. Sono stati destinati capitali per migliorare le strutture di assistenza e sviluppare progetti di riqualificazione nei quartieri della città. La delibera prevede anche l’assegnazione di risorse per sostenere iniziative di inclusione sociale e interventi di riqualificazione delle aree degradate.
?? Punti chiave Quali nuovi servizi sociali verranno finanziati con i fondi extra? Come verranno utilizzati i capitali per la rigenerazione dei quartieri? Dove interverranno concretamente i nuovi investimenti per le zone degradate? Quando inizieranno i lavori di recupero nei borghi della città??? In Breve L'assessora Alaimo punta a integrare risorse extracomunali per lo sviluppo territoriale. I fondi finanzieranno servizi sociali e sostegno alle fasce fragili della città. Nuovi capitali perm . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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