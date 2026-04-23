Bilancio equilibrato e più risorse per la comunità il Comune di San Giovanni libera nuovi fondi

Il consiglio comunale di San Giovanni in Marignano ha approvato il rendiconto della gestione 2025 durante la riunione del 22 aprile. Il documento conferma un quadro economico-finanziario stabile e in buona salute, con un bilancio equilibrato e fondi aggiuntivi destinati alla comunità. La decisione prevede l’assegnazione di risorse per progetti e servizi che coinvolgono direttamente i cittadini e il territorio.

È stato approvato nel consiglio comunale di San Giovanni in Marignano del 22 aprile il rendiconto della gestione 2025 che conferma un quadro economico-finanziario solido, equilibrato e orientato allo sviluppo. Il documento è stato sottoposto alla procedura BDAP su base volontaria, garantendo un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Approvato il bilancio di previsione a Monreale: “Niente nuovi sacrifici per i cittadini, più risorse per il territorio”MONREALE – Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di questo pomeriggio il nuovo bilancio di previsione. San Giovanni Bianco, 10 nuovi posti letto per l’Ospedale di ComunitàUn investimento che ha consentito di raddoppiare la dotazione complessiva della struttura, portandola a 20 posti letto disponibili All’Ospedale di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Reggio Calabria, approvato il rendiconto 2025. Versace: Ente solido, avanti su viabilità e servizi · ilreggino.it; Caloveto approva il bilancio 2025: conti in ordine e misure per l’equità sociale; Notizie dal Consiglio comunale del 14 aprile; Museo e Parco dell’antica Medma, ok dal Consiglio metropolitano alla convenzione per la gestione. Il bilancio della giunta Del Grande: Città più curata, sicura ed efficienteSANTA MARIA A MONTEL’amministrazione comunale ha lavorato con serietà, visione e determinazione, portando avanti interventi attesi da anni, avviando opere strategiche e pianificando con lungimiranza ... lanazione.it Bilancio a San Vittore Olona, l’attacco di Io Partecipo: Più propaganda che gestione, solo nebbia sui contiLa lista civica Io Partecipo critica duramente il rendiconto di gestione di San Vittore Olona, definendolo un'operazione di propaganda e autocelebrazione basata su opere ereditate dal passato e su ... legnanonews.com Il Comune di San Francesco al Campo solennizzerà l'81° anniversario della Liberazione con una cerimonia venerdì 24 aprile. Una scelta precisa e nel rispetto della tradizione locale, quella di organizzarla alla vigilia del ricorrenza del 25 aprile, per cons - facebook.com facebook