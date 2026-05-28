Un incendio ha danneggiato un'azienda di autonoleggio a Palermo. L'imprenditore coinvolto ha dichiarato di non aver ricevuto richieste o minacce, ma ha affermato di non piegarsi. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi, dopo che il 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco contro la stessa attività. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incendio.

Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily by Car: è la pista al vaglio degli inquirenti, dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì, a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale del nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Una decina le vetture distrutte, e altrettante quelle investite dalle fiamme e danneggiate: secondo una prima stima, il bilancio dei danni è oltre il mezzo milione di euro. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri: sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di kalashnikov contro il deposito dell'azienda a Palermo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Palermo, incendio all'azienda di autonoleggio dell'imprenditore Dragotto: "Non mi è arrivata alcuna richiesta, ma io non mi piego"

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Palermo: incendio in azienda noleggio 'Sicily by car', indagini in corso

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