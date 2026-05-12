Hantavirus scontro Parisi-Bassetti come con Covid lei | Non mi vaccino non mi piego alla propaganda lui | Siero non esiste

Sul fronte dei social, si è riacceso il confronto tra Heather Parisi e Matteo Bassetti, due figure note nel panorama pubblico. La cantante e ballerina ha dichiarato di non volersi vaccinare contro l’hantavirus, rifiutando di seguire le indicazioni ufficiali. L’infettivologo ha risposto sostenendo che il siero non esiste. Il dibattito ha richiamato l’attenzione su posizioni opposte riguardo alla prevenzione e alle terapie contro le malattie infettive.

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