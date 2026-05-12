Hantavirus scontro Parisi-Bassetti come con Covid lei | Non mi vaccino non mi piego alla propaganda lui | Siero non esiste

Da ilgiornaleditalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte dei social, si è riacceso il confronto tra Heather Parisi e Matteo Bassetti, due figure note nel panorama pubblico. La cantante e ballerina ha dichiarato di non volersi vaccinare contro l’hantavirus, rifiutando di seguire le indicazioni ufficiali. L’infettivologo ha risposto sostenendo che il siero non esiste. Il dibattito ha richiamato l’attenzione su posizioni opposte riguardo alla prevenzione e alle terapie contro le malattie infettive.

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L'ex showgirl Heather Parisi e l'infettivologo Matteo Bassetti si sono scontrati sui social come ai tempi del Covid. Ora, il terreno di confronto è l'Hantavirus Dopo il Covid, è l'Hantavirus a riaccendere lo scontro sui social tra la ballerina Heather Parisi e l'infettivologo Matteo Bassetti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, scontro Parisi-Bassetti come con Covid, lei: "Non mi vaccino, non mi piego alla propaganda", lui: "Siero non esiste"
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