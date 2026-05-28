Palazzo Labia il dg Rai | Inadatto e scomodo per lavorare in maniera moderna

Da veneziatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore generale della Rai ha dichiarato che Palazzo Labia, a Venezia, è inadatto e scomodo per lavorare in modo moderno. L'azienda intende vendere 15 sedi storiche, tra cui il teatro delle Vittorie di Roma e il palazzo veneziano. La decisione fa parte del piano immobiliare della Rai, annunciato durante un’audizione alla Camera sulla gestione delle proprietà.

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Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, è stato audito dalla commissione cultura della Camera riguardo il piano immobiliare dell'azienda, che prevede la vendita di 15 sedi storiche, tra cui il Teatro delle Vittorie di Roma e Palazzo Labia, a Venezia (Cannaregio), uno dei palazzi più. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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