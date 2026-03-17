Palazzo Labia sfuma il restauro del Tiepolo e la Rai ' perde' un milione

A Venezia, il restauro degli affreschi di Giambattista Tiepolo a Palazzo Labia, finanziato da circa un milione di euro e sostenuto da Save Venice, non è stato avviato. La Rai ha annunciato di aver perso i fondi destinati a questo progetto, che prevedeva il recupero delle opere nel palazzo veneziano. Finora, i lavori di restauro non sono iniziati e la questione resta aperta.

VENEZIA - I finanziamenti necessari - circa un milione di euro - erano già stati trovati. Save Venice era pronta a restaurare il ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo a Palazzo Labia, la prestigiosa sede Rai per il Veneto che ormai da un paio d’anni la società del servizio pubblico ha inserito tra le sue proprietà da vendere. Ebbene, proprio su questa contestata alienazione, contro cui è schierata la città, si sono arenate anche le trattative con il comitato privato statunitense che tanti restauri ha finanziato in oltre cinquant’anni di attività. Tra le clausole richieste da Save Venice, infatti, c’era quella che l’opera restaurata restasse fruibile al pubblico, in caso di vendita del palazzo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Palazzo Labia, sfuma il restauro del Tiepolo e la Rai 'perde' un milione Articoli correlati No alla vendita di Palazzo Labia, il comune convoca la Rai e la soprintendenzaNuova mozione unanime del consiglio comunale dopo quella del 2024, chiesta una commissione per ascoltare i vertici dell'azienda: «La sede deve... Via alla gara da quasi un milione per progettare e realizzare il restauro del capannone ex MontecatiniVia libera al bando di gara per rimettere a nuovo il capannone ex Montecatini, capolavoro di archeologia industriale degli anni Trenta affacciato sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palazzo Labia Palazzo Labia, la Rai vende il suo gioiello: stretta finale per trovare acquirentiVENEZIA - Con le sue imponenti facciate barocche, i suoi interni splendidamente affrescati da Giambattista Tiepolo, è il gioiello tra le sedi Rai. Palazzo Labia, storica dimora veneziana, a due passi ... ilgazzettino.it Palazzo Labia e Diedo, in Consiglio maggioranza e minoranza votano unitiVENEZIA - Tutti d'accordo, ieri, i consiglieri comunali, sul fatto che Palazzo Labia non venga venduto dalla Rai, per continuare ad ospitare la sede regionale del servizio pubblico. Ma che fatica ... ilgazzettino.it