Rai salvati Palazzo Labia e il Teatro delle Vittorie | stop alla vendita

La Rai ha deciso di bloccare la vendita di Palazzo Labia e del Teatro delle Vittorie, due immobili appartenenti alla propria proprietà. La decisione arriva dopo che erano stati avviati processi di cessione di questi beni. La scelta è stata comunicata ufficialmente, evitando la conclusione delle trattative in corso. Nel frattempo, in ambito televisivo, si registrano cali di ascolti legati ai ridimensionamenti di alcuni programmi d'inchiesta. Questi cambiamenti stanno modificando la programmazione e l'audience della rete pubblica.

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