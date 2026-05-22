Rai salvati Palazzo Labia e il Teatro delle Vittorie | stop alla vendita
La Rai ha deciso di bloccare la vendita di Palazzo Labia e del Teatro delle Vittorie, due immobili appartenenti alla propria proprietà. La decisione arriva dopo che erano stati avviati processi di cessione di questi beni. La scelta è stata comunicata ufficialmente, evitando la conclusione delle trattative in corso. Nel frattempo, in ambito televisivo, si registrano cali di ascolti legati ai ridimensionamenti di alcuni programmi d'inchiesta. Questi cambiamenti stanno modificando la programmazione e l'audience della rete pubblica.
? Domande chiave Come influirà il salvataggio di Palazzo Labia sul piano immobiliare Rai?. Perché i tagli ai programmi d'inchiesta stanno facendo perdere ascolti?. Quali palazzi storici rischiano la vendita dopo il cambio di strategia?. Chi pagherà il costo del calo degli share nei programmi principali?.? In Breve Bilancio Rai 2025 positivo con risultato netto consolidato di 9,3 milioni di euro.. Crollo share Rai 2 con perdita di 2 punti per Tommaso Cerno.. Antonino Monteleone registra calo di 3 punti e 600.000 spettatori.. Porta a Porta di Bruno Vespa registra share del 5,6% in prima serata.. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato ieri da Venezia la volontà di sottrarre Palazzo Labia dal piano di alienazione immobiliare della Rai, salvaguardando così il patrimonio storico con gli affreschi del Tiepolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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