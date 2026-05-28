Il palazzetto dello sport avrà una capienza limitata per il derby con Massa, con solo una tribuna disponibile. La partita di ritorno del secondo turno dei playoff della divisione regionale 3 di basket si svolgerà domenica alle 18.30 ad Avenza. La riduzione degli spazi riguarda esclusivamente la tribuna, mentre le altre aree non sono indicate come interessate. La decisione sulla capienza è stata comunicata in vista dell’evento sportivo.

Al Palazzetto dello sport torna il problema della capienza. Domenica ad Avenza alle 18.30 si giocherà la gara di ritorno del secondo turno play off della divisione regionale 3 di basket. Una partita tra Audax Carrara e Pallacanestro Massa che potrebbe decidere chi promuove nella categoria superiore senza aspettare la bella di gara 3. Un derby strategico per le due città che si trovano faccia a faccia. Quello che è certo è che il palazzetto non riuscirà a contenere tutti i tifosi che vorranno assistere alla gara 2 dell’inedito derby. Domenica scorsa, nella gara 1 giocata al Palaoliveti di Massa c’erano circa 600 spettatori e domenica prossima non sarebbero certo di meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzetto dimezzato. Soltanto una tribuna nel derby con Massa

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