Pallanuoto Sorride soltanto Carpi con una doppietta Modena incassa una sconfitta di misura

Nel weekend della pallanuoto maschile modenese, solo Carpi ha ottenuto due vittorie, mentre Modena ha subito una sconfitta di misura. Le partite si sono svolte tra diverse squadre della regione, con risultati che hanno visto la vittoria di Carpi in entrambe le sfide disputate. Nessun altro team ha centrato successi o pareggi in questo turno di gare.

Sorride solo Carpi nel weekend della pallanuoto maschile modenese, con la doppia vittoria delle squadre della Coopernuoto, in serie C ed in Promozione: Modena invece, si deve accontentare di una sconfitta di misura con Monza, al termine di una prova incoraggiante del Penta, che però continua a soffrire in classifica, mentre l’Accademia Militare rimugina ancora sui due punti persi contro un Parma non irresistibile. Pallanuoto - Serie B, 15^ Giorn.: Can. Milano - Osimo 11-11; Plebiscito PD – RN Bologna 10-7; Brescia WP - Recoaro CO 19-10; Rangers VI - Jesina 13-15; Penta MO - NC Monza - 15-17. Classifica: Plebiscito punti 35, Brescia WP 32, RN Bologna 31, NC Monza 25, Osimo 24, Can Milano 23, Penta Modena e Jesina 16, Recoaro 9, Rangers 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Sorride soltanto Carpi con una doppietta . Modena incassa una sconfitta di misura Articoli correlati Pallanuoto. Sorride solo il Penta Modena. Carpi e Formigine, prime sconfitteSorride solo il Penta Modena che torna al successo in B, si leccano le ferite per la prima sconfitta stagionale la Coopernuoto Carpi in C, ed Onda... Calcio femminile, Modena riparte da una vittoria di misura con il FossoloPrimo impegno dopo la sosta natalizia e arriva una bella prestazione delle gialle e tre punti importanti contro il Fossolo.