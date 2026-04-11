Girone A Lumezzane e Union un grande derby soltanto da vincere

Nel Girone A, Lumezzane e Union si preparano a sfidarsi in un derby che si presenta come un'occasione da non perdere. La partita è prevista per le 14.30 allo stadio “Saleri”, anche se il club locale ha annunciato che non potrà schierare alcuni giocatori a causa di problemi legati alla rosa. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere i tre punti, considerando l'importanza di questa sfida nella corsa alla classifica.

Nonostante la delusione bipartisan per il fatto che alle 14.30 il “Saleri“ non potrà presentare la cornice di pubblico adeguata ad un appuntamento tanto atteso (è stato infatti confermato il divieto di vendere i biglietti a tutti i residenti in provincia di Brescia, con la sola eccezione degli abitanti di Lumezzane), il derby tra i rossoblù di Troise e l' Union Brescia è pronto a regalare forti emozioni. Si tratta infatti di una partita che entrambe le contendenti, al di là delle assenze, vogliono vincere assolutamente: "I risultati dell’ultimo periodo - spiega il tecnico valgobbino - ci consentono di guardare avanti con fiducia. Al tempo stesso la classifica è molto corta e dobbiamo compiere un ulteriore sforzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Girone A. Lumezzane e Union un grande derby soltanto da vincere Leggi anche: Girone A, il derby alle 20.30. Giana e Union Brescia hanno fame di punti Serie C. L’Union Brescia è la regina del mercato invernale. Lumezzane e Ospitaletto avanti con la linea verdePrima di restituire la parola al campo, le formazioni lombarde di Serie C hanno chiuso le ultime operazioni in sede di mercato. Temi più discussi: Scheda squadra Lumezzane; Torneo di Gavardo - Padova d'autorità, il Lumezzane chiude al terzo posto nel girone B; Serie C Girone A, domani il Lumezzane nell'anticipo in casa del Novara. Le parole di mister Troise alla vigilia della gara; Tabellino partita Renate vs Lumezzane. Lumezzane-Union Brescia, la sfida live con Diretta StadioLa sfida della 36° giornata del Girone A di Serie C tra Lumezzane e Union Brescia vivila con Diretta Stadio. Il derby seguilo su EliveTv, canale 181 e tutti i ... elivebrescia.tv Lumezzane-Brescia streaming live: dove vedere la diretta tv gratisScopri dove guardare la partita Lumezzane-Brescia in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it 10 gol in campionato. Terzo nella classifica marcatori dietro Lautaro e Douvikas. Un bel risultato sicuramente. Come Ah già, con un girone in meno. Sì, 10 gol in 12 partite. Tripletta questa sera contro il Pisa. Pensate, la prima tripletta di un calciatore di Serie - facebook.com facebook