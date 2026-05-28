Alla fine della stagione 202526, l’Inter ha vinto campionato e Coppa Italia. Tra i migliori, Lautaro e Dimarco sono stati valutati con voti alti, mentre Sommer e Frattesi hanno ricevuto giudizi negativi. La stagione si è conclusa con risultati positivi, ma alcune prestazioni individuali sono state meno convincenti. I voti ai giocatori sono stati assegnati in base alle loro prestazioni durante tutto l’anno.

di Giuseppe Colicchia Pagellone Inter 202526: i nostri voti ai giocatori nerazzurri, al termine della stagione conclusasi con la vittoria del campionato e della Coppa Italia. Da giorni si è conclusa la stagione 202526. Una stagione a tratti trionfale per l’Inter di Cristian Chivu, soprattutto considerando quelle che erano le premesse al momento del suo arrivo in estate. Un allenatore quasi alle prime armi, con esperienze nelle giovanili ma con sole 13 panchine in Serie A alla guida del Parma fino alla salvezza dell’anno scorso. Poi la chiamata all’Inter, squadra in cui ha giocato e vinto tutto.? Ascolta Inter News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagellone Inter 2025/26: Dimarco e Lautaro da clonare, Sommer e Frattesi le note negative di una stagione indimenticabile

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Il PAGELLONE della ROSA dell'INTER durante la CELEBRAZIONE dello SCUDETTO

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