Negli ultimi giorni, l'Inter ha celebrato due trionfi importanti: il 21esimo scudetto della propria storia e la decima Coppa Italia, conquistata durante la finale all’Olimpico. Sul campo, alcuni giocatori si sono distinti, come Dimarco, che ha mantenuto un rendimento costante, mentre altri come Frattesi non sono riusciti a rendere al meglio, deludendo le aspettative. La squadra ha concluso questa fase con un clima di festa, dopo settimane di successi e grandi risultati.

Sono veri e propri giorni di festa quelli che sta vivendo l’Inter. Nell’arco dell’ultimo mese, infatti, i nerazzurri hanno portato a casa il 21esimo Scudetto della loro storia, oltre alla decima Coppa Italia alzata al cielo all’Olimpico. Una doppietta prestigiosa, non scontata ad inizio anno e dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. La Beneamata ha ritrovato la vetta via, lasciandosi alle spalle la debacle patita con i parigini e dominando il campionato davanti alle inseguitrici. Con la stagione che si avvicina alla sua conclusione, scopriamo insieme i voti e i giudizi dei giocatori meneghini e dell’allenatore Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Pagellone Inter, Dimarco inarrestabile: Frattesi delude

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