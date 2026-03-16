Nel fine settimana di sci alpino, Marco Odermatt si conferma protagonista con una vittoria a Courchevel e conquista la quinta Sfera di Cristallo consecutiva. Lindsey Shiffrin si distingue come una delle migliori, mentre Franzoni si conferma una certezza tra le donne. D'altra parte, Ljutic si distingue per un risultato deludente, segnando un disastro per il suo rendimento recente.

PROMOSSI. MARCO ODERMATT: centra il podio nell’unica gara disputata a Courchevel e blinda il suo ennesimo trionfo con la quinta Sfera di Cristallo consecutiva. Vince anche la Coppa di discesa, nel frattempo. Il fuoriclasse elvetico prosegue nel suo percorso anche nella stagione, forse, meno brillante della sua epopea. Nessuno può competere con la sua tecnica e la sua polivalenza e Odermatt ha la chiara intenzione di proseguire su questa direzione ancora a lungo. VINCENT KRIECHMAYR: non vinceva da dicembre e finalmente rompe il ghiaccio. L’austriaco, che ad ottobre compirà 35 anni, sa di avere imboccato l’ultima parte della sua carriera, ma conferma di non avere la minima intenzione di fermarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Odermatt e Shiffrin padroni, Franzoni certezza, disastro Ljutic

Articoli correlati

Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Giovanni Franzoni, Re della Streif! Shiffrin leggendaria, Colturi e Ljutic disperseI PROMOSSI GIOVANNI FRANZONI: cos’ha fatto Franzoni! Re della Streif! L’azzurro ha centrato il successo nella discesa delle discese, quella di...

Leggi anche: Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Schwarz che rinascita! Shiffrin sa solo vincere, Odermatt ancora fuori dal podio

Una raccolta di contenuti su Sci alpino

Temi più discussi: Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Pirovano doppietta stellare, Goggia opaca, Aicher che sprechi!; Mondiali Junior di Narvik: il parallelo a squadre è della Svezia, Italia out nei quarti; Sci alpino, le convocate per Are. Pirovano ritorna in gigante dopo due anni; Quattro azzurri su sette promossi nelle qualificazioni dell’SBX di Montafon.

Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Pirovano doppietta stellare, Goggia opaca, Aicher che sprechi!I PROMOSSI LAURA PIROVANO: che weekend! Indimenticabile. Dopo numerose gare nelle quali aveva subito ogni tipo di beffa, la ventottenne trentina non solo ... oasport.it

Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Goggia che vittoria! Odermatt manda un messaggio a Von AllmenI PROMOSSI SOFIA GOGGIA: chiude il weekend di Soldeu con una vittoria di grande spessore nel secondo superG. Dopo il podio in discesa ed il sesto posto di ... oasport.it

Andrea Ravelli la guida azzurra dello sci alpino paralimpico racconta l’esperienza di gara accanto all’atleta ipovedente Giacomo Bertagnolli e le emozioni vissute ai Giochi di Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. #comitatoitalianoparalimpico #giochipar - facebook.com facebook

ULTIM’ORA PARALIMPIADI Sci alpino, Giacomo #Bertagnolli oro in slalom ipovedenti: per l’Italia è la 16ª medaglia a Milano-Cortina 2026 #SkySport x.com