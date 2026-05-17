empoli promossi e bocciati della stagione

A una settimana dalla fine del campionato, si analizzano i risultati della stagione dell’Empoli. La squadra ha concluso il torneo con la salvezza raggiunta senza disputare i play-out, lasciando i giocatori e i tifosi con un senso di sollievo. Ora, con la pausa imminente, si procede a valutare le prestazioni complessive della formazione, evidenziando chi ha avuto un rendimento positivo e chi invece ha incontrato difficoltà durante l’intera annata.

A distanza di una settimana dal triplice fischio all’U-Power Stadium di Monza, con la gioia ’liberatoria’ dei giocatori dell’ Empoli per la salvezza conquistata senza dover ricorrere al play-out, e con l’ormai imminente rompete le righe, diamo i voti alla stagione azzurra. Partiamo dai promossi, con i primi due nomi che non possono essere che quelli di Andrea Fulignati e Stiven Shpendi. Il portiere, al netto di qualche errore come è normale che sia, ha avuto un rendimento altamente elevato e costante: le sue parate hanno portato diversi punti alla causa azzurra, mascherando spesso prestazioni di squadra insufficienti. Il giovane attaccante albanese, pur avendo ancora da crescere e migliorare soprattutto in fase realizzativa, si è dimostrato un terminale offensivo di categoria con 15 reti e un sempre generoso apporto al gioco di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Monza ed Empoli Un Pareggio che Cambia le Sorti della Stagione

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