Pagelle Giro d’Italia 2026 | Magnier chiude i conti per la ciclamino a Milan manca qualcosa Narvaez paga le fatiche

Notizia in breve

Nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, disputata giovedì 28 maggio, Paul Magnier ha vinto la volata finale, confermandosi come il miglior velocista della corsa. La sua vittoria ha permesso di chiudere i conti per la maglia ciclamino. A Milano, invece, alcuni corridori sono apparsi meno brillanti rispetto alle tappe precedenti, mentre altri, come Narvaez, hanno pagato le fatiche accumulate nelle tappe precedenti.