Pagelle Giro d’Italia 2026 | Magnier chiude i conti per la ciclamino a Milan manca qualcosa Narvaez paga le fatiche
Nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, disputata giovedì 28 maggio, Paul Magnier ha vinto la volata finale, confermandosi come il miglior velocista della corsa. La sua vittoria ha permesso di chiudere i conti per la maglia ciclamino. A Milano, invece, alcuni corridori sono apparsi meno brillanti rispetto alle tappe precedenti, mentre altri, come Narvaez, hanno pagato le fatiche accumulate nelle tappe precedenti.
PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 OGGI . Diciottesima tappa, giovedì 28 maggio Paul Magnier, 9: si conferma il miglior velocista di questo Giro d’Italia. Peraltro ha confermato ancora una volta di possedere doti superiori a quelle di un semplice sprinter, scavallando bene l’ostico muro di Ca’ del Poggio. La terza affermazione di tappa in questa Corsa Rosa mette in ghiaccio la maglia ciclamino. Edoardo Zambanini, 7: gli manca sempre il centesimo per fare l’euro. Le qualità non gli mancano, ma ancora non è riuscito a conquistare la prima vittoria in carriera. Lo scorso anno giunse secondo al Giro nella frazione di Matera, oggi medesimo piazzamento a Pieve di Soligo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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