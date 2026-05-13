Il Ministero non esegue le sentenze favorevoli ai precari dalla carta docente alle ferie non godute | danno erariale e il Tar lo segnala alla Corte dei Conti

Il Tar del Piemonte ha deciso di inviare alcune sentenze favorevoli ai docenti alla Corte dei Conti del Lazio, evidenziando come il Ministero dell’Istruzione e del Merito non abbia ancora dato esecuzione a provvedimenti che riconoscono i diritti dei precari. Le sentenze riguardano questioni come la carta docente e le ferie non usufruite. La Procura regionale della Corte dei Conti dovrà ora valutare eventuali profili di danno erariale.

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Il Tar del Piemonte ha disposto l’invio di alcune proprie sentenze alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per valutare eventuali profili di danno erariale legati alla mancata esecuzione di provvedimenti favorevoli ai docenti da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carta docente anche ai precari, il Tar Sicilia ordina al ministero di pagareIl Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha stabilito che anche i docenti precari hanno diritto alla carta docente, il bonus annuale da... Caso Testolin: esposto alla Corte dei Conti per danno erariale? Punti chiave Chi dovrà rispondere personalmente dei 21 mila euro spesi per i legali? Perché la difesa di Testolin è stata definita priva di... Argomenti più discussi: Hantavirus in Italia: rischio basso, ma arriva la circolare ministeriale; La cultura come catasto; Top e Flop, i protagonisti di venerdì 8 maggio 2026; Revoca Sospensione Pena: Decide il Giudice, non il PM. Se ad esempio un idraulico ripara un tubo dentro l'ambasciata della Corea del Nord a Roma ma l'ambasciata non gli paga il lavoro che succede ? - reddit.com reddit Danni da vaccino e risarcimenti. La denuncia del M5S. Il Ministero sbaglia, ma non pagaI deputati del Movimento riportano il caso di un bambino che dopo essere stato vaccinato ha riportato un danno permanente. Il Ministero aveva in un primo momento rinnegato il nesso di casualità (tra ... quotidianosanita.it