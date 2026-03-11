Ferie non godute ai precari | la Uil Scuola Foggia vince in tribunale

La Uil Scuola di Foggia ha ottenuto una vittoria in tribunale contro il Ministero, che è stato condannato a pagare 2 euro a titolo di risarcimento. La causa riguardava ferie non godute da insegnanti precari, con il giudice che ha riconosciuto il loro diritto a ricevere un compenso per le ferie cancellate d’ufficio. La sentenza si è concentrata sulla questione delle ferie non usufruite dai supplenti.

FERIE NON GODUTE AI PRECARI: LA UIL SCUOLA FOGGIA VINCE IN TRIBUNALE Ferie cancellate d’ufficio ai supplenti: il Giudice di Foggia condanna il Ministero a pagare € 2.460,25. Foggia, 11 marzo 2026 – Il Tribunale di Foggia, con un’importante sentenza del 10 marzo, ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Marco Dibitonto – Ufficio legale della UIL Scuola. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ferie non godute ai precari: la Uil Scuola Foggia vince in tribunale Articoli correlati Ferie non godute, quando l’azienda deve pagare l’indennità sostitutivaLe ferie annuali retribuite non sono un semplice beneficio concesso al lavoratore, ma un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Pa, Consulcesi: su ferie non godute accelerata sui rimborsi lampo(Adnkronos) – I procedimenti per il riconoscimento delle ferie non godute nel pubblico impiego entrano in una nuova fase: tempi più rapidi, accordi... Tutti gli aggiornamenti su Uil Scuola Foggia Scuola: le ferie non godute vanno pagate ai supplenti precariAnche i docenti della Scuola con contratti a termine hanno diritto a vedere monetizzate le ferie non godute. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025. La ... pmi.it Scuola, ferie non godute. Insegnante sarà risarcitoIl docente precario ha fatto ricorso tramite l’uffici legale della Uil: il Tribunale di Prato ha condannato il ministero al risarcimento. Caso pilota per altri. Non ha mai potuto usufruire delle ... lanazione.it