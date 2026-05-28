Padova blitz ai monopattini | 56 multe per la mancanza della targa

Notizia in breve

Durante un'operazione a Padova, la Polizia Locale ha emesso 56 multe per monopattini privi di targa. I controlli si sono concentrati principalmente nelle aree centrali della città, dove si registra un alto flusso di utenti. Oltre alla mancanza di targa, sono state sanzionate infrazioni come l’uso del monopattino in zone pedonali e la mancata precedenza ai pedoni. Nessuna altra infrazione specifica è stata segnalata nel comunicato ufficiale.