Padova blitz ai monopattini | 56 multe per la mancanza della targa
Durante un'operazione a Padova, la Polizia Locale ha emesso 56 multe per monopattini privi di targa. I controlli si sono concentrati principalmente nelle aree centrali della città, dove si registra un alto flusso di utenti. Oltre alla mancanza di targa, sono state sanzionate infrazioni come l’uso del monopattino in zone pedonali e la mancata precedenza ai pedoni. Nessuna altra infrazione specifica è stata segnalata nel comunicato ufficiale.
? Punti chiave Dove si concentrano maggiormente i controlli della Polizia Locale?. Quali altre infrazioni oltre alla targa stanno sanzionando gli agenti?. Cosa cambierà per chi usa il monopattino dal 16 luglio?. Come influirà la nuova assicurazione sulla gestione del mezzo?.? In Breve 90 violazioni totali rilevate tra via Pontevigodarzere, via Aspetti e via dell'Ippodromo.. Obbligo del casco per i conducenti introdotto a dicembre 2024.. Assicurazione specifica obbligatoria per i monopattini dal 16 luglio.. Controlli effettuati da agenti motociclistici del Pronto Intervento e Polizia di Prossimità.. La Polizia Locale di Padova ha già emesso 56 sanzioni in soli dieci giorni contro i conducenti di monopattini elettrici privi del nuovo contrassegno identificativo obbligatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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