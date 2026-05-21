Da pochi giorni è entrato in vigore l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di targa. Sul viale Puccini, i vigili hanno effettuato controlli e contestato alcune infrazioni a chi circolava senza targa. Alla Motorizzazione di Lucca, invece, non si sono registrate code o lunghe attese da parte degli utenti che hanno presentato domanda o ritirato i nuovi dispositivi. La misura mira a regolamentare l’uso dei monopattini e a favorire maggiori controlli sulla circolazione.

L’obbligo della targa ai monopattini elettrici è scattato da qualche giorno ma alla Motorizzazione di Lucca – ha rilevato già qualche solerte cittadino social – la fila non c’era. Anzi. E le multe, di conseguenza, fioccano. La Polizia locale (o municipale) ha fatto scattare i primi controlli e le prime sanzioni Sono scattati i primi controlli e le prime sanzioni sui monopattini elettrici che circolano senza targa dopo l’entrata in vigore della legge che ne introduce l’obbligatorietà per poter viaggiare sulle strade pubbliche. È stata contestata la prima sanzione nei confronti di un conducente sorpreso su viale Puccini sprovvisto del contrassegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multe ai monopattini senza targa. Vigili in azione su viale Puccini

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