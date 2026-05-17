A Bologna sono stati avviati controlli con pattuglie in strada per verificare i monopattini, concentrandosi sulla visibilità delle targhe e sull’applicazione di nuovi adesivi identificativi. Le nuove norme, in vigore dal 16 luglio, prevedono che i monopattini debbano avere un adesivo con i dati del proprietario in modo ben visibile. I controlli si concentrano sulla corretta applicazione di questi adesivi e sul rispetto delle regole da parte dei conducenti durante l’utilizzo dei veicoli in città.

? Punti chiave Dove devono essere applicati esattamente i nuovi adesivi identificativi?. Come cambieranno le regole per i conducenti dal 16 luglio?. Quali sono le sanzioni previste per chi non ha la targa?. Perché la Polizia locale ha scelto proprio queste zone per i controlli?.? In Breve Obbligo assicurazione per i monopattini previsto dal 16 luglio prossimo.. Controlli effettuati da due o tre equipaggi moto della Polizia locale.. Infrazioni diminuite sensibilmente negli ultimi otto mesi di attività capillare.. Operazioni condotte parallelamente alla gestione Run For Mary e Giro d'Italia.. A Bologna tre pattuglie della Polizia locale presidiano le strade per verificare che i monopattini elettrici rispettino l’obbligo della targa, in una domenica di controllo intenso che segue le prime sanzioni applicate da ieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, blitz ai monopattini: pattuglie in strada per il controllo targa

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