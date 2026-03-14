Terremoto alle Isole Eolie scossa di magnitudo 3.7 avvertita nel Messinese

Nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo 2026, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle Isole Eolie, in provincia di Messina. La scossa è stata avvertita nel territorio messinese e ha interessato principalmente le isole coinvolte. Non sono stati segnalati danni o conseguenze immediate. La zona è stata monitorata dalle autorità locali.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 nella zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma è stato avvertito in diverse località dell’arcipelago, senza che al momento risultino danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.7 ore 19:25 IT del 14-03-2026 a Isole Eolie (Messina) Prof= 20.8 Km #INGV45047151 https:t.coY6m1L0UVQa — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 14, 2026 Il terremoto registrato dall’INGV. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato alle 18:25:37 (UTC), corrispondenti alle 19:25:37 ora italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto alle Isole Eolie, scossa di magnitudo 3.7 avvertita nel Messinese Articoli correlati Terremoto oggi nel messinese, scossa di magnitudo 3.7 in mare avvertita alle Isole EolieIl sisma si è verificato alle 18 e 25 di oggi con epicentro in mare a una profondità di 21 chilometri. Leggi anche: Terremoto nel Messinese: scossa di magnitudo 4.0 oggi Una raccolta di contenuti su Isole Eolie Temi più discussi: Terremoto nel mar Tirreno, la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano: Tra i più forti mai registrati in quel tratto. Ecco cosa l'ha generato; Terremoto oggi in Sicilia, mercoledì 4 marzo 2026: forte scossa avvertita in provincia di Catania. Orario, epicentro e dati ufficiali Ingv; Forte scossa di terremoto nel Tirreno: magnitudo 5.9 al largo della Campania; Terremoto nel Mar Tirreno violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli | sisma avvertito anche a Milano. Terremoto di magnitudo 3.7 alle Isole Eolie: scossa registrata in serataUna scossa di terremoto di magnitudo ML 3.7 è stata registrata nella serata di oggi nell’area delle Isole Eolie, in ... 98zero.com Terremoto magnitudo 3.7 alle Isole Eolie: paura a MessinaUna scossa di terremoto è stata registrata nel Tirreno meridionale, nell’area delle Isole Eolie, al largo della provincia di Messina. Il sisma è stato rilevato nella serata del 14 marzo 2026 dalla ret ... strettoweb.com Terremoto Isole Eolie, paura nel Messinese: scossa avvertita sulla costa tirrenica - facebook.com facebook Alicudi, l’isola dell’umanità Ieri è accaduto qualcosa che riconcilia con il mondo e che ricorda quanto il Paese reale sappia essere più umano e più generoso di quello che spesso viene raccontato ogni giorno. Siamo ad Alicudi, la più piccola delle Isole Eolie. x.com