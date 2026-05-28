L’allestimento di La Caverne du Pont-Neuf, un’opera dell’artista JR, è stato completato. Il progetto ha trasformato il ponte di Parigi in una caverna lunga 120 metri e alta fino a 18 metri, con grandi immagini proiettate lungo tutta la struttura. La caverna si estende lungo l’intera lunghezza del ponte, creando un ambiente visivamente imponente che coinvolge i passanti.

È finito l’allestimento di La Caverne du Pont-Neuf, opera con cui l’artista JR ha trasformato il ponte parigino in una caverna lunga 120 metri e alta fino a 18. L’installazione rende omaggio a Christo e Jeanne-Claude, che nel 1985 impacchettarono il ponte. Riprende la metafora della “grotta della conoscenza” inaugurata da JR con Retour à la caverne nel 2023, quando rivestì con un enorme trompe-l’oeil l’impalcatura che copriva la facciata dell’Opéra Garnier in ristrutturazione. La Caverne sarà inaugurata il 6 giugno. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Pacchetto omaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pacchetto Omaggio Capodanno

Notizie e thread social correlati

Meloni: pacchetto contro il caro-vitaNella giornata di oggi, il governo ha annunciato un pacchetto di misure per affrontare il caro-vita, con la premier che ha convocato i ministri in...

Sicurezza: a Cremona la sfida per il pacchetto Tolleranza ZeroA Cremona, il movimento Futuro Nazionale ha avviato una raccolta firme per sostenere il pacchetto di modifiche chiamato Tolleranza Zero.

Temi più discussi: Bologna, la proposta per i genitori dei bimbi che terminano la primaria: Niente smartphone come regalo l'estate prima delle medie; La premiazione del concorso di pittura Scopri i tesori di Arezzo; Pokemon Champions: come riscattare uno speciale Gyarados con il nuovo codice regalo; Offerta perfetta per rinnovare l’ecosistema: Samsung Galaxy S26+ in offerta con Tab FE in regalo.

Perché invece di copiare, non se la prendono direttamente, la Meloni? In omaggio vi diamo anche tutto il pacchetto de Il Foglio Tanto anche in Inghilterra ci sono culi da leccare: a loro basta quello #Travaglio x.com

Aston Villa con un pacchetto regalo per il Bodø/Glimt – diritto al 3° turno delle qualificazioni di CL reddit

Acquista i V-Buck di Fortnite da Gamelife e ricevi un omaggio esclusivoState pensando di acquistare il nuovo Pass Battaglia della Stagione OG di Fortnite oppure le skin di Hercules? Se volete accaparrarvi un pacchetto di V-Bucks, vi suggeriamo di approfittare della nuova ... everyeye.it

Con Saily ricevi NordVPN in omaggio: eSIM e privacy in un solo pacchettoChi sceglie un piano Saily eSIM da almeno 10 GB, riceverà NordVPN senza costi aggiuntivi: scopri tutti i dettagli della nuova promozione. Resta sempre online e connesso quando viaggi, grazie alle eSIM ... punto-informatico.it