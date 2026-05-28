Pacchetto omaggio

Da internazionale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allestimento di La Caverne du Pont-Neuf, un’opera dell’artista JR, è stato completato. Il progetto ha trasformato il ponte di Parigi in una caverna lunga 120 metri e alta fino a 18 metri, con grandi immagini proiettate lungo tutta la struttura. La caverna si estende lungo l’intera lunghezza del ponte, creando un ambiente visivamente imponente che coinvolge i passanti.

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È finito l’allestimento di La Caverne du Pont-Neuf, opera con cui l’artista JR ha trasformato il ponte parigino in una caverna lunga 120 metri e alta fino a 18. L’installazione rende omaggio a Christo e Jeanne-Claude, che nel 1985 impacchettarono il ponte. Riprende la metafora della “grotta della conoscenza” inaugurata da JR con Retour à la caverne nel 2023, quando rivestì con un enorme trompe-l’oeil l’impalcatura che copriva la facciata dell’Opéra Garnier in ristrutturazione. La Caverne sarà inaugurata il 6 giugno. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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