Sicurezza | a Cremona la sfida per il pacchetto Tolleranza Zero

A Cremona, il movimento Futuro Nazionale ha avviato una raccolta firme per sostenere il pacchetto di modifiche chiamato Tolleranza Zero. L’iniziativa si svolge nelle vie della città, coinvolgendo i cittadini in questa campagna. La proposta mira a modificare alcune norme sulla sicurezza e sulla tutela dell’ordine pubblico. Il movimento ha annunciato pubblicamente questa iniziativa attraverso diverse manifestazioni e incontri con la popolazione locale.

Il movimento Futuro Nazionale porta la propria iniziativa politica nelle strade di Cremona con una raccolta firme dedicata al pacchetto di modifiche denominato Tolleranza zero. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile in piazza Stradivari, dove davanti a SpazioComune verrà allestito un gazebo per raccogliere le adesioni dei cittadini al documento che mira a inasprire il Decreto sicurezza, con l’obiettivo finale di sottoporre tali proposte al governo Meloni. Le proposte del pacchetto Tolleranza zero e il coinvolgimento territoriale. L’iniziativa, che vede la partecipazione diretta del comitato locale di Cremona, punta su punti molto specifici che toccano la gestione dell’ordine pubblico e della giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza: a Cremona la sfida per il pacchetto Tolleranza Zero Leggi anche: Vannacci lancia il suo pacchetto sicurezza in nome della «tolleranza zero» Salvini: “Torino impone scelte. Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero”ROMA – “I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede... Si parla di: Futuro Nazionale di nuovo in piazza: raccolta firme per inasprire il Decreto Sicurezza. Futuro Nazionale di nuovo in piazza: raccolta firme per inasprire il Decreto SicurezzaSi chiama Tolleranza zero il pacchetto di modifiche al Decreto sicurezza che Futuro Nazionale presenta ai simpatizzanti con un’inizativa ... cremonaoggi.it Droghe e guida dell'auto: addio alla tolleranza zero. Cosa cambia dopo la sentenza della ConsultaTemuta e molto discussa, la norma sulla guida dopo aver assunto droghe, magari giorni prima, accertato da un test estemporaneo, a prescindere dai reali effetti, è stata ridimensionata dalla Corte ... notizie.tiscali.it