Oxidal Bagno I ticket anche agli interinali
È stato stabilito che anche i lavoratori interinali, durante la loro missione presso un'azienda, devono ricevere gli stessi ticket e benefici economici dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice. La regola si applica a tutte le condizioni previste, come i ticket pasti, e riguarda le mansioni svolte durante il periodo di impiego. La norma mira a garantire pari trattamento tra lavoratori interinali e dipendenti diretti.
"Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore". Inoltre, il servizio sostitutivo della mensa attraverso i buoni pasto "contribuirebbe, sia pure in via indiretta, alla determinazione del trattamento economico- normativo applicabile al lavoratore". Dopo tre anni 12 lavoratori somministrati dall’Agenzia During nell’azienda metalmeccanica Oxidal Bagno vincono la causa sul riconoscimento dei ticket con una pronuncia che ricalca la sentenza pilota del 3 febbraio a favore del delegato dei somministrati della FeLSA Cisl. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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