oxidal bagno i ticket anche agli interinali

Notizia in breve

È stato stabilito che anche i lavoratori interinali, durante la loro missione presso un'azienda, devono ricevere gli stessi ticket e benefici economici dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice. La regola si applica a tutte le condizioni previste, come i ticket pasti, e riguarda le mansioni svolte durante il periodo di impiego. La norma mira a garantire pari trattamento tra lavoratori interinali e dipendenti diretti.