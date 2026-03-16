Ticket sulle medicine anche i parmigiani ammettono | Acquistati solo in caso di necessità assoluta I farmacisti | Tensioni e malumori in questi mesi

In Emilia-Romagna, i cittadini parmigiani e i farmacisti parlano di un calo nelle vendite di farmaci, con molti che li acquistano solo in casi di reale necessità. Qualche giorno fa, un rappresentante istituzionale ha evidenziato che, nei primi sette mesi del 2025, le vendite di farmaci sono diminuite di quasi 3 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dopo la reintroduzione del ticket sui farmaci avvenuta a maggio.

L'allarme lanciato da Vignali nei giorni scorsi, che aveva evidenziato un calo sugli acquisti dei farmaci: "Col ticket la gente si cura meno: venduti quasi 3 milioni di confezioni in meno" L'allarme lo ha lanciato, qualche giorno fa, Pietro Vignali: “In soli 7 mesi del 2025 dopo la reintroduzione nel mese maggio scorso del ticket sui farmaci da parte della Regione Emilia-Romagna, sono stati venduti in meno quasi 3 milioni di farmaci rispetto al corrispondente periodo di maggio - novembre del 2024”. Un calo che lo stesso Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ha spiegato così: “Quel ticket è una tassa sulla salute che spinge gli emiliani e i romagnoli, da Piacenza e Parma fino a Rimini, a curarsi meno”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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