Fasano presso l' Ufficio anagrafe anche il servizio per l' esenzione ticket

A Fasano, l'Ufficio anagrafe ha avviato un servizio dedicato alle pratiche di esenzione ticket. Dal 21 aprile al 21 maggio, l’ufficio sarà aperto al pubblico tre volte a settimana, precisamente il martedì, il mercoledì e il giovedì, con orari differenziati. La decisione mira a facilitare le operazioni e rendere più accessibili le procedure per i cittadini interessati.

FASANO - Per agevolare e ottimizzare le operazioni di esenzione ticket, l'Ufficio anagrafe di Fasano, dal 21 aprile al 21 maggio prossimi, sarà accessibile al pubblico per tre giorni alla settimana, secondo il seguente calendario: martedì, dalle 8 alle 12; mercoledì, dalle 8 alle 12; giovedì.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Esenzione dal ticket sanitario per reddito: servizio gratuito nei Caf convenzionatiBRINDISI - La Asl Brindisi informa i cittadini della provincia che è possibile richiedere il certificato di esenzione dal pagamento della quota di... Esenzione dal ticket per le donne vittime di violenza: visite e controlli a carico del servizio sanitarioEsenzione regionale dalle spese sanitarie per le donne residenti in Lombardia vittime di violenza. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lite nella notte finisce in tragedia: uomo ucciso in una villetta. Preso l'autore; A Fasano la Festa dell’Olio Buono 2026: il programma completo; Serie A Gold, la Junior Fasano ancora al tappeto; Barletta sogna la C: serve battere l’Heraclea e tifare Fasano. La sfida dello Zaccheria in diretta su Telesveva. Orari di apertura dell'Ufficio Anagrafe di Fasano. Per agevolare e ottimizzare le operazioni di esenzione ticket, l'Ufficio Anagrafe di Fasano, dal 21 aprile al 21 maggio prossimi, sarà accessibile al pubblico per tre giorni alla settimana, secondo il seguente calen - facebook.com facebook