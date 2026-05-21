Strage Piazza della Loggia l’attore Fabio Testi testimone in aula a Brescia

A Brescia, nel processo sulla strage di Piazza della Loggia, è stato ascoltato come testimone l’attore Fabio Testi. La deposizione si è svolta nell’aula del tribunale locale, dove sono stati chiamati a testimoniare diverse persone coinvolte o informate sui fatti avvenuti 45 anni fa. La vicenda riguarda l’attacco terroristico verificatosi nel 1974, che provocò numerosi morti e feriti. La testimonianza di Testi si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario ancora aperto.

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Brescia, 21 maggio 2026 – C’è anche l'attore Fabio Testi tra i testimoni ascoltati oggi nell’ambito del processo sulla fase esecutiva della strage di piazza della Loggia, in corso davanti alla Corte d'assise di Brescia, che vede imputato Roberto Zorzi come esecutore materiale dell'attentato neofascista del 28 maggio 1974. L'attore, 85 anni, originario di Peschiera del Garda, è stato chiamato dalla difesa per riferire della relazione avuta nel 1974 con Annarita Terrabuio, allora vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese frequentati da Paolo Siliotti, indicato dalla ricostruzione dell'accusa come presente a Brescia nelle ore precedenti la morte di Silvio Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage Piazza della Loggia, l’attore Fabio Testi testimone in aula a Brescia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì Sullo stesso argomento Inammissibile l'appello del veronese Toffaloni per la strage di Piazza della LoggiaLa Corte d'Appello di Brescia conferma la condanna a 30 anni per colui che è stato riconosciuto come uno degli esecutori materiali dell'attentato del... Arti visive in festa: l'attore Fabio Testi si aggiudica il Premio SymeoniLa quinta edizione del Symeoni Festival, in programma venerdì 17 e sabato 18 si avvicina e l’ospite d’onore sarà Fabio Testi. Strage di piazza della Loggia, l’attore Fabio Testi testimone in aula x.com Strage di piazza della Loggia, l’attore Fabio Testi testimone in aulaÈ stato chiamato dalla difesa di Roberto Zorzi per parlare della sua relazione con Annarita Terrabuio: Zorzi? Mai visto, non so chi sia ... giornaledibrescia.it Brescia ricorda le vittime della Strage: le iniziative in cittàCasa della Memoria, in sinergia con il Comune di Brescia e le realtà del territorio, presenta un fitto calendario di appuntamenti culturali, istituzionali e studenteschi per commemorare il 52esimo ... giornaledibrescia.it