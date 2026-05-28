Ottica Nissena ha ricevuto il premio Top Optician 2026, riconoscimento assegnato a 90 centri tra circa 10.000 professionisti del settore. La selezione si è basata su criteri tecnici e di qualità, valutando aspetti come competenza, servizio e innovazione. Il premio viene assegnato annualmente e rappresenta un riconoscimento per le eccellenze nel campo dell’ottica. La cerimonia di consegna si è svolta nella città di Caltanissetta.

? Punti chiave Come sono stati selezionati i soli 90 centri tra 10.000 professionisti?. Quali criteri tecnici hanno permesso a questa realtà di vincere?. Perché questo premio cambia la percezione della provincia di Caltanissetta?. Cosa farà l'azienda per trasformare questo successo in nuovi investimenti?.? In Breve Selezione rigorosa tra 10 mila professionisti per arrivare ai 90 centri premiati.. Premio organizzato da Eidos Communication durante la XIV edizione a CastelBrando.. Valutazione basata su innovazione, formazione e dati forniti da aziende e centri specializzati.. Obiettivo futuro di nuovi investimenti tecnologici e formazione specialistica per il centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ottica Nissena vince il Top Optician 2026: eccellenza a Caltanissetta

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