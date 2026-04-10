Amore e gusto a Caltanissetta | vince il contest di San Valentino

A Caltanissetta, in occasione di San Valentino 2026, si è concluso un concorso fotografico e social dedicato alla giornata degli innamorati. Katia e Rosario sono stati premiati come vincitori della manifestazione, che si è svolta presso il ristorante Sale&Pepe. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti attraverso scatti e post condivisi sui social media, culminando con la premiazione finale.

Katia e Rosario hanno ricevuto il premio finale del concorso fotografico e social legato a San Valentino 2026, un’iniziativa che si è conclusa presso il ristorante Sale&Pepe di Caltanissetta. Il riconoscimento, nato lo scorso gennaio, consiste in una cena d’autore per la coppia vincitrice, pensata per offrire un assaggio della qualità gastronomica offerta dal territorio nisseno attraverso le mani di Michele Tornatore. Sinergia tra associazionismo e impresa locale. Il successo dell’operazione risiede nel legame diretto creato tra FederEventi Caltanissetta e il tessuto produttivo cittadino. Scegliendo il ristorante Sale&Pepe come partner, l’associazione ha puntato sulla valorizzazione delle realtà imprenditoriali che investono sull’innovazione e sulla qualità dei servizi nel comprensorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amore e gusto a Caltanissetta: vince il contest di San Valentino Merate si prepara a San Valentino: torna il contest #AmaMerate per valorizzare territorio e turismo di prossimità.Merate (Lecco) – La Pro Loco di Merate rilancia il contest “#AmaMerate” in vista di San Valentino, un’iniziativa volta a celebrare l’amore e a... Food Talk | San Valentino al gusto di cioccolatoLa festa degli innamorati da noi si festeggia con i tradizionali cioccolatini, ma altrove - specie in Oriente - riserva curiose sorprese. Argomenti più discussi: San Valentino: ecco alcune mete venete che vi faranno battere il cuore; Le Manzane (TV), Prosecco Doc Rose’ per ripartire e brindare all’amore. San Valentino a Roma: 4 idee per celebrare l’amore tra esperienze, gusto e ispirazioneSan Valentino non è solo una data sul calendario, ma un invito a fermarsi, rallentare e dedicare tempo di qualità a chi si ama. A Roma, città eterna per vocazione romantica, il 14 febbraio diventa ... ilmessaggero.it San Valentino, l’amore si celebra con esperienze da vivere e ricordarePer San Valentino, il dono più prezioso è il tempo da condividere. Tempo per fermarsi, per ritrovarsi negli sguardi, per vivere emozioni sincere lontano dal ritmo frenetico di ogni giorno. Con la ... panorama.it