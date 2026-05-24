Un salone di provincia ha raggiunto il riconoscimento come uno dei migliori in Italia, superando le 90.000 attività. Il marchio è stato inserito nei Top Hairstylists 2026. Due professioniste hanno guidato il passaggio generazionale, contribuendo alla crescita e alla visibilità del negozio. La selezione avviene attraverso criteri di eccellenza e performance nel settore.

? Domande chiave Come ha fatto un salone di provincia a superare 90.000 attività?. Chi sono le professioniste che hanno guidato il passaggio generazionale?. Quali tecniche avanzate garantiscono la salute della fibra capillare?. Perché questo riconoscimento nazionale cambia il futuro del salone?.? In Breve Gestione familiare con Maurizio, Federica e Francesca Sedioli a Forlì.. Attività nata negli anni sessanta con cinquant'anni di esperienza professionale.. Servizi estetici integrati con laser a diodo e trattamenti corpo.. Modello di eccellenza locale tra 162 professionisti su 90mila attività.. Il salone Mef di viale dell’Appennino 209 a Forlì entra ufficialmente nella guida Top Hairstylists 2026, posizionandosi tra i migliori 162 professionisti selezionati su un totale di oltre 90mila attività presenti in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mef entra nei Top Hairstylists 2026: l’eccellenza di Forlì è in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Colori eccentrici e attenzione alle nuove tendenze: ecco i saloni del Ravennate premiati come "Top Hairstylists" d'Italia

Zverev entra nei top giocatori per presenze in finali di Masters sulla terra battuta.Alexander Zverev si distingue tra i tennisti con più finali disputate nei tornei Masters sulla terra battuta.