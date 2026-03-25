Richiamate uova fresche | pericolo salmonella L'allerta alimentare del Ministero | Non consumatele
Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo di alcune uova fresche a marchio San Pietro – Salis Antonella provenienti dallo stabilimento di Villacidro, in Sardegna. L’azione nasce da un rischio di Salmonella rilevato sui prodotti. Si raccomanda di non consumare le uova interessate e di verificare eventuali dettagli sul lotto di appartenenza.
Il Ministero della Salute richiama diverse uova fresche a marchio San Pietro – Salis Antonella nello stabilimento di Villacidro, in Sardegna, per rischio Salmonella. Si tratta di diversi lotti con termine minimo di conservazione compreso tra l’11 e il 20 aprile 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Uova fresche richiamate per rischio salmonella, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale che riguarda diversi lotti di uova fresche di...
Allarme salmonella per uova fresche, richiamo segnalato dal Ministero della SaluteDue gli avvisi di richiamo di uova segnalati dal Ministero della Salute per rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza...
Aggiornamenti e notizie su Richiamate uova
Uova fresche richiamate per pericolo Salmonella: la nuova allerta alimentare del MinisteroIl Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per un lotto di uova fresche Le Coccoline, a marchio La Montanari, a causa della possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis. Il ... fanpage.it
Salmonella nelle uova fresche, scatta il richiamo: marca e lotti da non consumareIl Ministero della Salute ha reso noto un nuovo richiamo precauzionale di uova fresche per rischio microbiologico, dovuto alla possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis. Tutte le ... greenme.it