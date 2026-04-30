Protesta dei balneari per gli stabilimenti chiusi a Ostia Confcommercio | Mille lavoratori a rischio

A Ostia si sono svolte manifestazioni di protesta davanti al municipio, con lavoratori degli stabilimenti balneari e commercianti che hanno manifestato contro le recenti modifiche alle concessioni balneari. Confcommercio ha stimato circa mille persone coinvolte, evidenziando come molte di esse rischino di perdere il lavoro a causa delle nuove normative. La protesta si è concentrata sulla chiusura di alcuni stabilimenti e sulla modifica delle concessioni in corso.

Lavoratori degli stabilimenti e commercianti sono scesi in piazza davanti al municipio, per protestare contro le nuove concessioni balneari. Tra i manifestanti anche i dipendenti dell'Arcobaleno Beach, sequestrato il 22 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ostia, controlli e sequestri di stabilimenti sul litorale romano. Zevi: “La stagione degli abusi è finita”Dal 1° maggio parte la stagione balneare 2026: stop alle vecchie concessioni e controlli sui lidi. Air Campania, “pochi autisti bus, corse tagliate e linee esternalizzate”: protesta dei lavoratoriI lavoratori di Air Campania hanno scritto una lettera alle istituzioni, denunciando carenza di personale, turni stressanti e esternalizzazioni di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La protesta dei balneari, in 150 dalle coste venete a Roma: Lo Stato ci indennizzi; Ostia, stabilimenti chiusi e proteste: Mille lavoratori a rischio. E Fiumicino accoglie i clienti; Stabilimenti balneari ad Ostia: chiuso il 25%, il rischio di un'estate svuotata e romani in fuga; Marinella, conto alla rovescia: Sulle spiagge pesanti ritardi. Così si rischiano caos e disagi. Protesta dei balneari per gli stabilimenti chiusi a Ostia. Confcommercio: Mille lavoratori a rischioLavoratori degli stabilimenti e commercianti sono scesi in piazza davanti al municipio, per protestare contro le nuove concessioni balneari ... fanpage.it Concessioni balneari, stop alla proroga: cresce la tensione in CalabriaÈ forte la protesta del settore balneare calabrese dopo la decisione della Commissione Bilancio del Senato di bocciare l’emendamento che avrebbe previsto una proroga delle concessioni demaniali maritt ... ilmetropolitano.it Il personale non revoca la protesta. Fazzolari: “Venezi grande artista costretta a lasciare per pregiudizio ideologico” - facebook.com facebook Protesta di attivisti ambientali davanti alla sede SpaceX in Texas durante una visita di investitori. I manifestanti denunciano impatti ambientali e sociali legati ai lanci e chiedono di non sostenere l’azienda. #news #skytg24 x.com