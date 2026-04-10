Francia padre tiene il figlio di 9 anni chiuso in un furgone per un anno | bimbo salvato dalla polizia
In Francia, un bambino di 9 anni è stato trovato dalla polizia dopo essere stato rinchiuso nel furgone del padre per più di un anno. Gli agenti hanno scoperto il bambino nudo, rannicchiato, circondato da escrementi e con difficoltà a camminare. L’intervento si è reso necessario dopo che i vicini avevano segnalato una situazione di sospetto. Il minore è stato soccorso e affidato alle cure delle autorità.
Il bambino è rinchiuso nel furgone del padre per oltre un anno ed è stato trovato dagli agenti nudo, rannicchiato, circondato da escrementi e incapace di camminare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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