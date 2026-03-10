La Settimana del Cervello torna a Perugia | esami e screening gratuiti convegni e benessere psicofisico

La Settimana del Cervello torna a Perugia dal 16 al 20 marzo, offrendo esami e screening gratuiti, oltre a convegni, incontri e laboratori dedicati al benessere psicofisico. L’evento si svolge in diversi luoghi della città e coinvolge specialisti, ricercatori e professionisti del settore. Durante la settimana si discuterà di come il cervello si stia evolvendo e di quali siano le sfide attuali nel campo della neuroscienza.

Obiettivo degli organizzatori: far conoscere a tutti l'organo più studiato ma anche meno conosciuto e per promuovere delle buone pratiche e uno stile di vita sano in un ottica di prevenzione intergenerazionale "La Settimana del Cervello": la kermesse incentrata sugli studi e sul benessere psicofisico tornerà a Perugia dal 16 al 20 marzo con cinque giorni diincontri, convegni, tavole rotonde e laboratori dedicati a una domanda cruciale del nostro tempo: come sta cambiando il nostro cervello e il nostro modo di vivere sotto la spinta delle nuove tecnologie – e non solo. Obiettivo degli organizzatori è far conoscere a tutti l'organo più studiato ma anche meno conosciuto e promuovere buone pratiche e uno stile di vita sano in un'ottica di prevenzione intergenerazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Esami di spirometria ed ecografia del torace: screening gratuiti per la salute respiratoriaOSTUNI - Domenica 22 febbraio 2026, la Città Bianca ospiterà la prima edizione di un evento dedicato alla salute respiratoria dei cittadini,...

Presentata la settimana mondiale del glaucoma, screening gratuiti anche a MessinaLa salute degli occhi passa, molto spesso, dalla prevenzione e da una diagnosi fatta al momento giusto: è stata presentata questa mattina, nella sede...

Approfondimenti e contenuti su La Settimana del Cervello torna a...

Temi più discussi: La settimana del cervello 2026; La Settimana del cervello: sei incontri dedicati a neuroscienze e salute mentale; Settimana del Cervello 2026: al Santa Lucia riflettori sulle intelligenze umane; Salute del cervello, Onda: Open week con visite e consulenze gratuite nelle farmacie.

Settimana del Cervello. La Fondazione Ania presente le iniziative a favore di chi è affetto da malattie neurodegenerativeIn Italia oltre 1 milione di persone ha disturbi cognitivi, mentre 600mila sono le persone affette da Alzheimer. La Fondazione Ania ha deciso di intervenire con l’avvio del Progetto Kant. quotidianosanita.it

Salute del cervello, open week nelle farmacie con Bollino RosaVerde dal 16 al 20 marzoConsulenze, visite e screening gratuiti in circa 90 farmacie del network promosso da Fondazione Onda ETS in occasione della Settimana internazionale della salute cerebrale. Obiettivo: promuovere preve ... farmacista33.it

Settimana del Cervello - IX Edizione 9-16 Marzo - Lunedì si comincia! 66 Eventi Gratuiti: 44 Seminari Collettivi e 22 Incontri Individuali - Leggi il Programma qui: [https://mti.training/settimana-del-cervello-ix-edizione.../](https://mti.training/settimana-del-cervello-i - facebook.com facebook