L’Osteogenesi Imperfetta è una malattia genetica che provoca fragilità ossea, deformità e fratture spontanee anche con traumi minimi. I pazienti spesso presentano disabilità motorie di varia gravità e le fratture possono verificarsi già in età infantile. La condizione si manifesta con ossa particolarmente deboli e soggette a rotture improvvise, rendendo difficile la vita quotidiana e l’autonomia personale.

Fragilità e deformità delle ossa, fratture spontanee anche per minimi urti, traumi o torsioni già a partire dall’infanzia, disabilità motorie anche gravi: sono queste alcune delle principali caratteristiche cliniche che caratterizzano l’Osteogenesi Imperfetta (O.I.), la “malattia delle ossa di vetro” che ha un’incidenza stimata di 1 su 10.000 nati, e coinvolge numerose persone anche in Italia. Dal 29 al 30 maggio all’AC Hotel by Marriott Milan Sesto a Sesto San Giovanni l’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta (As.It.O.I. ETS) - che dal 1982 fa incontrare le persone che ne sono affette e sensibilizza la comunità medico-scientifica... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Osteogenesi imperfetta, la sfida della vita autonoma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un milione di euro per la disabilità: nuovo bando Etika per una vita più autonoma

Casa e lavoro oltre la disabilità. Alloggi e percorsi professionali per misurarsi con la vita autonomaUn nuovo progetto, finanziato con 400mila euro dal Pnrr, mira a sostenere persone con disabilità nel raggiungimento dell’autonomia.

IN BELGIO LE STRATEGIE CONTRO L’OSTEOGENESI IMPERFETTADal 15 al 18 ottobre 2008 Ghent, cittadina belga, ospita la decima Conferenza Scientifica Internazionale sull’Osteogenesi Imperfetta. Un appuntamento importante cui partecipano anche numerosi ... disabili.com

Osteogenesi imperfetta, ecco i nuovi dati di IMPACT SurveyMilano, 11 ott. (askanews) – Presentati a Milano i risultati italiani dell’IMPACT Survey, la più importante raccolta di dati sull’impatto dell’Osteogenesi Imperfetta (OI). Una condizione genetica rara ... affaritaliani.it