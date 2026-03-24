Un milione di euro per la disabilità | nuovo bando Etika per una vita più autonoma

Un milione di euro per sostenere l’autonomia delle persone con disabilità. È questa la cifra messa in campo per i prossimi tre anni dal progetto Etika insieme al sistema cooperativo trentino, con il lancio del quinto bando dedicato alla “vita inclusiva”. L’iniziativa punta a finanziare percorsi concreti di accompagnamento verso una vita indipendente, con progetti mirati all’abitare autonomo e alla piena partecipazione sociale. Il fondo è promosso da Etika, l’offerta luce e gas di Dolomiti Energia, in collaborazione con il Gruppo cooperativo trentino che riunisce Federazione trentina della Cooperazione, Sait Coop, Casse Rurali Trentine e Consolida. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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