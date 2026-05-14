Sky celebra la diversità con gli Sky Inclusion Days | tra gli ospiti Argentero BigMama e Roberto Vecchioni

Arriva la quarta edizione degli “Sky Inclusion Days”, un evento organizzato da Sky per celebrare la diversità con tanti ospiti, incontri e performance. L'appuntamento è il 27 maggio allo Sky Campus, la nuova casa di Sky Italia a Milano, per un momento condiviso di ascolto e confronto dedicato al. 🔗 Leggi su Today.it

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