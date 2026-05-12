Sanità Puglia partenza dimezzata per il nuovo ospedale Monopoli-Fasano | Per la piena operatività serviranno ancora mesi

A quasi dieci mesi dall’inaugurazione, il nuovo ospedale Monopoli-Fasano in Puglia non è ancora pienamente operativo. La struttura, aperta con una cerimonia ufficiale, presenta ancora carenze e ritardi che ne impediscono il funzionamento completo. Nonostante l’apertura, per raggiungere la piena capacità sono necessari ancora alcuni mesi, secondo quanto riferito dagli stessi responsabili. La situazione ha suscitato discussioni tra operatori e cittadini sulla reale operatività della struttura.

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Ennesima falla nella sanità pugliese: a quasi dieci mesi dal taglio del nastro, il nuovo ospedale Monopoli-Fasano resta ancora lontano dalla piena operatività. Dall’audizione richiesta in Regione da Fratelli d’Italia emerge infatti che entro la fine di giugno dovrebbe completarsi solo una parte del trasferimento dall’ospedale di Monopoli alla nuova struttura. Non l’apertura piena, dunque, ma un avvio parziale. Il nodo principale riguarda i posti letto. Dei 300 previsti sulla carta, ne entreranno inizialmente in funzione 125. A precisarlo sono stati l’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia e il direttore generale della Asl Bari Luigi Fruscio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sanità Puglia, partenza dimezzata per il nuovo ospedale Monopoli-Fasano: "Per la piena operatività serviranno ancora mesi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, c’è il nodo trasporti: "Mancano i bus per arrivarci"Garantire collegamenti pubblici efficaci per il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano. Nuovo ospedale Monopoli-Fasano: via al piano per i bus extraurbaniLa mobilità verso il nuovo polo sanitario Monopoli-Fasano diventa una priorità per la Regione Puglia, con l’annuncio di nuovi collegamenti...