Nelle ultime settimane si sono intensificate le notizie riguardo a un nuovo accordo militare tra il Nicaragua e la Russia, accompagnato da sviluppi nel settore della sorveglianza digitale. È stato reso noto che il software SORM-3 è in grado di monitorare le transazioni finanziarie dei cittadini, mentre la base di Cerro Mokorón viene utilizzata come punto di controllo per le attività di sorveglianza elettronica. Questi elementi hanno attirato l’attenzione sull’ampliamento delle capacità di monitoraggio nel Paese.

? Punti chiave Come può il software SORM-3 tracciare le transazioni finanziarie dei cittadini?. Quale ruolo gioca la base di Cerro Mokorón nella sorveglianza digitale?. Perché il governo sandinista ha coinvolto il figlio di Daniel Ortega?. Cosa comporta l'uso di media russi per influenzare l'opinione pubblica?.? In Breve Software SORM-3 monitora comunicazioni e transazioni finanziarie sotto supervisione russa.. Base di Cerro Mokorón funge da centro intelligence e tecnico per Managua.. 80.000 paramilitari arruolati nel 2025 gestiscono l'ordine sociale e religioso.. Laureano Ortega Murillo ha partecipato agli accordi per le regioni occupate.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicaragua e Russia: nuovo patto militare e sorveglianza digitale

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