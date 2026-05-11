La settimana scorsa, Nicaragua e Russia hanno formalizzato un accordo di cooperazione militare, firmato a Mosca nel settembre 2025. Questa decisione segna un passo importante nei rapporti tra i due paesi, con il Nicaragua che si conferma come un punto di riferimento per Mosca nella regione dell’America Latina. La firma dell’accordo segue una serie di incontri tra le parti e rappresenta un rafforzamento delle relazioni bilaterali.

La settimana scorsa Nicaragua e Federazione Russa hanno ratificato un accordo di cooperazione militare firmato a Mosca nel settembre 2025. L’intesa consolida la presenza russa nel Paese ( prossima battaglia del Trumpgender?) e rafforza gli strumenti di sorveglianza e controllo sociale del regime sandinista, anche oltre i confini nazionali. I l testo ufficiale della legge approvata a Mosca definisce le linee della cooperazione militare bilaterale e include la tutela degli interessi dei cittadini russi impegnati in missioni sotto giurisdizione nicaraguense. Sul piano operativo prevede scambio di informazioni militari, addestramento congiunto delle forze armate e coordinamento su minacce considerate globali e regionali, come terrorismo internazionale e pirateria marittima.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Nicaragua sandinista è il vero avanposto della Russia nell’America Latina

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